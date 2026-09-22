Казахстан завоевал пятое «золото» Азиады: Еркингали Буркиталин стал чемпионом

Сегодня в спортивном центре Инаэ в городе Нагоя (Япония) проходят финальные поединки соревнований по смешанным единоборствам (ММА) на летних Азиатских играх.

Наш соотечественник Еркингали Буркиталин (традиционный стиль) в финале весовой категории до 77 кг встретился с представителем Бахрейна Мухаммедом Набиевым и одержал уверенную победу со счётом 3:0.

Отметим, ММА впервые в истории был включён в программу летних Азиатских игр именно в Японии.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 5 золотых медалей Азиады.

XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября. В составе национальной сборной Казахстана участвуют 558 спортсменов. Они борются за медали в 35 видах спорта соревновательной программы.