САНЖАР АДИЛОВ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ АЗИАТСКИХ ИГР ПО ММА

Представитель национальной команды Казахстана Санжар Адилов завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Айти–Нагое (Япония).

Казахстанский спортсмен стал призером соревнований по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 кг.

Медаль имеет особое значение: смешанные единоборства впервые в истории включены в программу Азиатских игр. Таким образом, Санжар Адилов вошел в число первых казахстанских спортсменов, завоевавших награду Азиады в ММА.

XX летние Азиатские игры проходят в Айти–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.