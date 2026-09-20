КАЗАХСТАН ЗАВОЕВАЛ ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ И ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АЗИАТСКИХ ИГР

В Аичи-Нагое (Япония) завершился первый соревновательный день XX летних Азиатских игр. По его итогам сборная Казахстана завоевала шесть медалей — четыре золотые и две бронзовые.

Первую золотую награду в копилку команды принесла Рината Султанова, ставшая победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом по велоспорту на шоссе среди женщин. Казахстанская спортсменка показала результат 36:23.72 и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Еще одно «золото» в велоспорте на шоссе завоевал Алексей Луценко. Казахстанец стал лучшим в мужской индивидуальной гонке с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 41:24.05. Эта победа стала для Луценко пятой золотой медалью Азиатских игр в карьере.

Две золотые медали Казахстану принесло каратэ. В соревнованиях по кумите в весовой категории до 55 кг победителем Азиатских игр стал Жоламан Бигабыл. В финале казахстанец уверенно победил представителя Узбекистана Хумоюнмирзо Халимова со счетом 9:1.

Еще одну золотую награду в каратэ завоевала Софья Берульцева. В финале весовой категории свыше 68 кг казахстанка со счетом 8:0 одолела представительницу Таиланда Маниаан Бутсуван и стала двукратной чемпионкой Азиатских игр.

Бронзовую медаль в копилку сборной принес Арлан Жанабай, ставший призером индивидуальных соревнований по триатлону среди мужчин. Казахстанский спортсмен финишировал третьим с результатом 53:11. Еще один представитель Казахстана Аян Бейсенбаев занял девятое место.

Также, бронзовую награду Казахстан завоевал в командном зачете соревнований по современному пятиборью среди мужчин. В зачёт вошли результаты Темирлана Абдраимова, Тихона Варехина и Льва Чувашова. В индивидуальном финале Абдраимов занял седьмое место, Варехин — девятое, Чувашов — 13-е. Кирилл Стадник завершил соревнования на 18-й позиции. В командном зачете учитывались три лучших результата сборной.

В следующий этап соревнований по итогам дня пробились сразу несколько казахстанских спортсменов.

В ушу-саньда в четвертьфинал вышли Абдурашид Абдуллаев в мужской весовой категории до 75 кг и Аян Турсын в женской категории до 52 кг. Турсын в 1/8 финала одержала победу над представительницей Туркменистана Бибимерьем Акмухаммедовой, а Абдуллаев победил представителя Лаоса Тунчалеуна Анонга.

В соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) сразу три представителя Казахстана вышли в полуфинал. Кадырбек Шынбаев в категории до 71 кг в дисциплине modern победил представителя Бахрейна Курбана Идрисова. Санжар Адилов в весе до 65 кг в traditional MMA оказался сильнее иранца Афшина Салими Тупгара. Еркингали Буркиталин, выступающий в traditional MMA до 77 кг, в четвертьфинале победил представителя Южной Кореи Юн Тэёна. Полуфинальные поединки пройдут 21 сентября.

Кроме того, в первый соревновательный день представители Казахстана вступили в борьбу еще в ряде видов спорта.

Мужская команда Казахстана по настольному теннису одержала вторую победу на групповом этапе, обыграв Сингапур со счетом 3:1. Ранее казахстанцы победили Бангладеш — 3:0. Женская команда в своем первом матче уступила Южной Корее — 0:3.

Женская сборная Казахстана по водному поло начала турнир с победы над Сингапуром — 12:7. В четвертьфинале женского волейбольного турнира Казахстан уступил Южной Корее — 0:3. Мужская сборная по гандболу в стартовом матче проиграла Бахрейну — 20:43, а женская команда по баскетболу 5х5 уступила Японии — 23:88.

В пляжном волейболе Сергей Богату и Кирилл Гурин одержали победу над представителями Индонезии со счетом 2:1, а пара Мохаммад Абдулмажид — Дмитрий Яковлев уступила японскому дуэту — 1:2.

В плавании Айбат Мырзамуратов пробился в финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием и занял в решающем заплыве седьмое место с результатом 2:00.37. Максим Клименко, Адильбек Мусин и Александр Румынский завершили выступление по итогам квалификационных заплывов.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин команда Казахстана в составе Александры Ле, Елизаветы Безруковой и Софьи Шульженко заняла шестое место.

В индивидуальных соревнованиях по триатлону среди женщин Диана Ержанова финишировала 17-й с результатом 1:04:13.

В современном пятиборье среди женщин Юлиана Петрова, Аяна Казбекова и Диана Щедрова заняли соответственно 14-е, 17-е и 18-е места, а в командном зачете сборная Казахстана стала четвертой.

По итогам первого соревновательного дня в активе сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх шесть медалей — четыре золотые и две бронзовые.