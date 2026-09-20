СОФЬЯ БЕРУЛЬЦЕВА ПРИНЕСЛА КАЗАХСТАНУ ЧЕТВЕРТОЕ ЗОЛОТО АЗИАТСКИХ ИГР

Софья Берульцева завоевала четвертую золотую медаль сборной Казахстана в первый соревновательный день XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

Представительница национальной команды Казахстана стала победительницей соревнований по каратэ в дисциплине кумитэ в весовой категории свыше 68 кг.

Для Софьи Берульцевой это уже второе подряд золото Азиатских игр. На предыдущих Играх в Ханчжоу казахстанская спортсменка также стала чемпионкой в весовой категории свыше 68 кг.

Берульцева также является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио и одной из ведущих представительниц национальной сборной по каратэ.

Сегодня каратэ WKF культивируется в 20 регионах Казахстана. Этим видом спорта в стране занимаются более 77 тысяч человек, подготовку спортсменов обеспечивают около 600 тренеров, в том числе 140 специалистов работают в сельской местности.

Победа Софьи Берульцевой стала еще одним результатом системной подготовки национальной команды и развития каратэ в Казахстане.