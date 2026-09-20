Жоламан Бигабыл - чемпион Азиатских игр по каратэ

Казахстанский каратист Жоламан Бигабыл (55 кг) завоевал золотую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое.

В финальном поединке Бигабыл победил представителя Узбекистана Хумоюнмирзо Халимова со счетом 9:1

Сегодня состоится еще один финал в каратэ с участием нашей спортсменки. В весе свыше 68 кг за «золото» будет биться Софья Берульцева.

Таким образом, теперь в копилке сборной Казахстана пять медалей Азиады-2026. Ранее золотые награды завоевали Рината Султанова и Алексей Луценко в шоссейном велоспорте, бронзовыми призерами стали Арлан Жанабай в триатлоне и мужская команда Казахстана по современному пятиборью.