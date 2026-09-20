Казахстанские пятиборцы завоевали «бронзу» Азиатских игр

На XX летних Азиатских играх в Аичи-Нагое сборная Казахстана завоевала ещё одну бронзовую медаль в командном зачёте соревнований по современному пятиборью среди мужчин.

По итогам финальных соревнований Валерий Тихон, Темирлан Абдраимов, Лев Чувашов принесли Казахстану бронзовую награду командного зачёта.

В соревнованиях по современному пятиборью спортсмены состязались в фехтовании, полосе препятствий, плавании и лазер-ране.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже четыре медали Азиатских игр-2026 - два «золота» и две «бронзы». Чемпионами Игр стали Рината Султанова в велоспорте на шоссе и Алексей Луценко в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Бронзовые награды завоевали Арлан Жанабай в мужском триатлоне и мужская команда Казахстана по современному пятиборью.

Напомним, XX летние Азиатские игры в Аичи–Нагое продлятся до 4 октября.