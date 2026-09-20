Алексей Луценко - пятикратный чемпион Азиатских игр
В индивидуальной гонке с раздельным стартом по шоссейному велоспорту на дистанции 32,1 километра 34-летний Алексей Луценко одержал победу и завоевал золотую медаль Азиатских игр.
Результаты соревнований:
🥇🥇🇰🇿Алексей Луценко - 41:24.05
🥈🇯🇵Шунсук Имамура - 42:58.04
🥉🇲🇳Сайнбаяр Джамбальямц - 42:58.06
Ранее наш соотечественник также становился чемпионом Азиатских игр в 2014, 2018 и 2023 годах.
⏳ Предыдущие результаты Алексея Луценко в индивидуальной гонке:
🇰🇷 2014 год (42 км) - 50:28.78
🇮🇩 2018 год (40 км) - 55:37.13
🇨🇳 2023 год (39,7 км) - 48:05.75
Отметим, с 1994 года, когда сборная Казахстана впервые приняла участие в Азиатских играх, пятикратным чемпионом летних Азиатских игр ранее становился только каноист Константин Негодяев - в 1994 и 1998 годах.