ЕРБОЛ МЫРЗАБОСЫНОВ ПОЗДРАВИЛ РИНАТУ СУЛТАНОВУ С ПЕРВЫМ ЗОЛОТОМ АЗИАДЫ-2026

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов поздравил велогонщицу Ринату Султанову с победой на XX летних Азиатских играх в Аичи–Нагое.

Казахстанская спортсменка стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом и принесла национальной сборной первую золотую медаль нынешних Азиатских игр.

«Поздравляю Ринату Султанову и весь тренерский штаб с яркой победой! Первое золото всегда имеет особое значение и задает хороший настрой всей нашей сборной. Желаю нашим спортсменам удачи, уверенности и новых побед на Азиатских играх», — отметил Ербол Мырзабосынов.