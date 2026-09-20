АРЛАН ЖАНАБАЙ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ АЗИАТСКИХ ИГР ПО ТРИАТЛОНУ - ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ КАЗАХСТАНА

В Аичи-Нагое (Япония) продолжаются XX летние Азиатские игры, где сборная Казахстана завоевала первую медаль Игр.

Сегодня в индивидуальных соревнованиях по триатлону среди мужчин представитель сборной Казахстана Арлан Жанабай завоевал бронзовую медаль.

Итоги соревнований:

🥇 1-е место - 🇯🇵 Такауми Ходжо - 52:56

🥈 2-е место - 🇨🇳 Чжан Сюжуй - 53:05

🥉 3-е место - 🇰🇿 Арлан Жанабай - 53:11

Для Арлана Жанабая эта медаль стала значимым результатом на международной арене. В 2026 году он также завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка Азии в Тайчжоу (Китай) и серебряную - на этапе Кубка Азии в Туркестане.

Эта награда имеет особое значение для казахстанского триатлона. До этого за всю историю выступлений на Азиатских играх отечественные спортсмены завоевали в данном виде спорта лишь одну бронзовую медаль. Таким образом, результат Арлана Жанабая стал второй наградой Казахстана в триатлоне в истории Азиатских игр и подтвердил поступательное развитие национальной команды.

Медаль стала результатом системной подготовки сборной и последовательной работы по развитию триатлона в стране. В последние годы совместно с профильной федерацией совершенствуется система подготовки спортсменов, расширяется международная соревновательная практика, особое внимание уделяется выступлениям на чемпионатах Азии и других крупных стартах. Полученный на этих соревнованиях опыт используется при корректировке тренировочного процесса и подготовке к главным комплексным турнирам.

Сегодня триатлон культивируется в 13 регионах Казахстана. Расширение географии вида спорта, работа федерации и тренерского состава, а также последовательная подготовка спортивного резерва создают основу для дальнейшего роста результатов национальной команды. Бронзовая медаль Арлана Жанабая на Азиатских играх стала очередным подтверждением этой системной работы.

Напомним, XX летние Азиатские игры в Аичи-Нагое продлятся до 4 октября.