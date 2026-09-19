В Аичи-Нагое состоялась церемония открытия XX летних Азиатских игр

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя состоялась официальная церемония открытия XX летних Азиатских игр.

В Играх принимают участие спортсмены из 45 стран и регионов Азии. Около 11 тысяч атлетов поборются за 469 комплектов медалей в рамках соревнований.

Знаменосцами сборной Казахстана на церемонии открытия стали олимпийский чемпион Парижа-2024 по дзюдо Елдос Сметов и представительница национальной сборной по настольному теннису Сарвиноз Миркадирова.

Елдос Сметов - олимпийский чемпион Парижа-2024, серебряный призёр Олимпиады-2016 и бронзовый призёр Игр-2020. Сарвиноз Миркадирова - многократная чемпионка Казахстана и призёр международных турниров серии WTT Feeder.

Казахстан на Азиаде представляют 558 спортсменов, которые выступят в 35 из 43 видов спорта, включённых в программу соревнований.

В преддверии Азиатских игр Казахстан последовательно усиливал систему подготовки национальных сборных. В соответствии с поручением Главы государства к тренировочному процессу привлекались ведущие зарубежные специалисты, обладающие международным опытом и использующие современные методики подготовки. Эта работа направлена на развитие отечественной тренерской школы, совершенствование системы подготовки спортсменов и создание условий для успешного выступления казахстанских атлетов на крупнейших международных соревнованиях.

Крупнейшее спортивное событие континента продлится с 19 сентября по 4 октября 2026 года.