ТУРПОТОК В АСТАНУ ВЫРОС НА 12% ЗА ПОЛГОДА

За первое полугодие 2026 года Астану посетили порядка 830 тысяч туристов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них около 187 тысяч — иностранные гости.

Об этом сообщил заместитель акима города Астаны Евгений Глотов, выступая на открытии международного туристского форума Kazakhstan Travel Forum 2026, который проходит в столице.

В этом году Kazakhstan Travel Forum 2026 посвящен теме «Безопасный туризм». Форум объединил представителей государственных органов, туристского бизнеса, авиакомпаний, гостиничной индустрии, международных организаций и профессиональных объединений. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы безопасности туристов, развития отрасли, транспортной доступности, качества сервиса и взаимодействия государства и бизнеса.

Сегодня в Астане одновременно развиваются событийный, деловой, культурный и медицинский туризм. На фоне роста турпотока город расширяет туристское предложение: появляются новые объекты, развиваются международные гостиничные бренды, формируется насыщенный календарь крупных культурных, спортивных и деловых мероприятий.

Ежегодно столицу посещают более 1,6 млн туристов, а туристский поток в город в среднем растет на 10–12% в год.

«Астана уже давно перестала быть городом, куда приезжают только по работе. Ежегодно столицу посещают более 1,6 миллиона туристов, и этот поток растет в среднем на 10–12% в год. Сегодня наша задача — сделать так, чтобы гость приезжал в Астану на концерт или деловую встречу, оставался здесь на более длительный срок и возвращался снова. Именно за такого туриста сегодня конкурируют города во всем мире, и Астана активно участвует в этой конкуренции», — отметил Евгений Глотов.

Одним из ключевых направлений остается развитие событийного туризма. Крупные международные концерты, спортивные соревнования, деловые и культурные мероприятия позволяют привлекать в столицу дополнительный поток гостей и увеличивать продолжительность их пребывания в городе.

Развитие туристской инфраструктуры и событийной повестки направлено на укрепление позиций Астаны как одного из ведущих туристских центров Казахстана и повышение ее конкурентоспособности на международном туристском рынке.