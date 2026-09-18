В Японии состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц Азиады

В преддверии XX летних Азиатских игр в Японии состоялась торжественная церемония приветствия национальных делегаций стран-участниц, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Церемония поднятия государственных флагов проходила в течение трёх дней. В заключительный, третий день в мероприятии приняли участие делегации Узбекистана, Туркменистана, Шри-Ланки, Ливана, Таиланда, Казахстана и Филиппин.

В ходе церемонии состоялось поднятие государственных флагов стран-участниц и исполнение национальных гимнов. Также прошёл обмен памятными подарками между делегациями и японской стороной.

В завершение мероприятия заместитель председателя Комитета Нурлан Есембаев принял участие в традиционной церемонии посадки дерева.

Напомним, в составе национальной сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх выступят 558 спортсменов. Казахстанские атлеты поборются за медали в 35 из 43 видов спорта, включённых в программу соревнований.

XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония). Отдельные соревнования также состоятся в Токио и Осаке, а также в префектурах Сидзуока и Гифу.

Официальная церемония открытия Игр состоится 19 сентября на стадионе Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.