В Казахстане установлены единые требования к спортивному оборудованию

В Казахстане установлены единые требования к безопасности спортивного и гимнастического оборудования. Новые технические регламенты направлены на создание безопасных условий для занятий физической культурой и спортом и повышение качества спортивной инфраструктуры.

Соответствующие приказы утверждены Министерством туризма и спорта Республики Казахстан.

Документы устанавливают единый подход к требованиям безопасности оборудования на всех этапах — от проектирования и производства до монтажа, эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации. Это позволит системно подходить к качеству оборудования и условиям его использования на спортивных объектах.

Требования распространяются, в частности, на футбольные, мини-футбольные, гандбольные и хоккейные ворота, а также на гимнастическое оборудование — батуты, брусья, бревна, перекладины, гимнастические маты, кольца, канаты, шведские стенки и другие конструкции.

«Безопасность — одна из ключевых составляющих развития массового и профессионального спорта. Особенно важно обеспечить ее там, где регулярно занимаются дети и подростки — в спортивных школах, секциях и на объектах физической культуры.

Сегодня мы не только расширяем спортивную инфраструктуру и создаем больше возможностей для занятий спортом, но и повышаем требования к ее безопасности. Новые технические регламенты формируют единый подход к качеству, установке и эксплуатации спортивного оборудования.

Это важный шаг к тому, чтобы спортивная инфраструктура Казахстана соответствовала современным требованиям и обеспечивала комфортные и безопасные условия для спортсменов и всех, кто занимается физической культурой», — отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Сергазин.

Применение новых требований позволит повысить качество и безопасность спортивного оборудования, обеспечить единые подходы к его проектированию, производству, установке и эксплуатации, а также создать дополнительные условия для безопасных занятий детей, подростков и спортсменов.

Технические регламенты согласованы с заинтересованными государственными органами и общественными организациями, в том числе с Министерством торговли и интеграции и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.