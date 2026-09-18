Четверо казахстанских пятиборцев - в финале Азиатских игр

На XX летних Азиатских играх в Аичи–Нагое завершились полуфинальные соревнования по современному пятиборью среди мужчин.

В полуфинальных соревнованиях участники состязались в фехтовании, полосе препятствий, плавании и лазер-ране.

По итогам полуфинала Тихон Варехин занял четвёртое место. Темирлан Абдраимов показал пятый результат, Лев Чувашов - шестой, а Кирилл Стадник - восьмой.

Таким образом, все четыре представителя Казахстана продолжат борьбу за медали Азиатских игр в финале соревнований по современному пятиборью.