Казахстанские пятиборки вышли в финал Азиатских игр
На XX летних Азиатских играх в Аичи–Нагое завершились полуфинальные состязания по современному пятиборью среди женщин.
По итогам выступлений все три казахстанские спортсменки завоевали путёвки в финал.
В полуфиналах группы A и B участницы соревновались в фехтовании, полосе препятствий, плавании и лазер-ране.
В группе A Аяна Казбекова показала пятый результат, набрав 1363 очка. Юлиана Петрова с 1345 очками заняла девятое место.
В полуфинале группы B Диана Щедрова финишировала пятой, набрав 1356 очков.
В финал проходили по девять лучших спортсменок из каждой полуфинальной группы. Таким образом, Аяна Казбекова, Юлиана Петрова и Диана Щедрова продолжат борьбу за медали Азиатских игр.
Финальные соревнования среди женщин состоятся 20 сентября.