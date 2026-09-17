Казахский национальный университет спорта, созданный по поручению Главы государства, получил признание Olympic Studies and Research Centre Международного олимпийского комитета и присоединился к международному сообществу университетов, которые изучают Олимпийское движение, его наследие и влияние на общество.

Историю, ценности, влияние на образование, культуру и общество Олимпийского движения сегодня исследуют университеты по всему миру. Теперь в этой академической карте появился и Казахстан. Казахский национальный университет спорта (KNUS) получил официальное признание Olympic Studies and Research Centre Международного олимпийского комитета (МОК) и вошёл в глобальную сеть Academic Olympic Studies and Research Centres.

Академические центры, входящие в сеть, занимаются исследованиями и преподаванием олимпийской тематики, организуют научные мероприятия, публикуют исследования и создают новые знания об Олимпийских играх и Олимпийском движении. Именно через университетскую среду олимпийская повестка выходит далеко за пределы спортивных арен в образование, науку, культуру и общественную дискуссию.

На базе Казахского национального университета спорта развивается Центр олимпийских исследований, образования и наследия. Его задача - сделать олимпийскую тематику частью современной спортивной науки и образования: исследовать историю и развитие Олимпийского движения, олимпийские ценности и наследие Игр, а также создавать площадку для диалога между студентами, преподавателями, исследователями и профессиональным спортивным сообществом.

Присоединение к международной сети даёт университету возможность взаимодействовать с академическими центрами других стран, обмениваться исследованиями и образовательными практиками. Развитие сотрудничества и обмена между такими центрами прямо обозначено среди целей международной сети Olympic Studies and Research Centres.

Сегодня в мире существует порядка 80 академических центров олимпийских исследований, работающих при университетах и поддерживающих развитие олимпийского образования и научных исследований. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, получивший столь высокое признание от МОК.

Для Казахстана появление собственного центра в этой системе означает возможность не только изучать мировой опыт, но и формировать собственную научную повестку в олимпийском движении.

Напомним, что Казахский национальный университет спорта создан по поручению Главы государства как стратегическая площадка для подготовки нового поколения специалистов спортивной отрасли. Сегодня университет объединяет образование и спортивную науку, медицину и реабилитацию, цифровые технологии и другие ключевые направления, формируя комплексную экосистему для развития современного спорта Казахстана.