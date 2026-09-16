В Самарканде стартовала Шахматная Олимпиада

В узбекском городе Самарканд состоялась церемония открытия 46-й Шахматной Олимпиады.

В этом году на соревнованиях зарегистрировано рекордное количество участников - 400 команд. Из них 208 команд выступят в категории Open (открытой), а 192 женские команды поборются за медали.

Напомним, на Шахматной Олимпиаде 2024 года, которая проходила в Венгрии, наша женская сборная завоевала серебряные медали. В этот раз казахстанские шахматистки также подходят к турниру в статусе одной из сильнейших команд - 4-место в мировом рейтинге.

В женском турнире честь Казахстана будут защищать Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова, Елназ Калиахмет и Зарина Нургалиева.

В мужском турнире выступят Денис Махнёв, Алдияр Ансат, Жандос Агманов, Даниял Сапенов и Сауат Нургалиев.

📍 Самарканд (Узбекстан)

🗓 16–27 сентября, 2026