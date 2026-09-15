В АСТАНЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР WTT STAR CONTENDER ASTANA 2026 – PRESIDENT’S CUP

В Астане состоялась церемония открытия международного турнира по настольному теннису WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup. Соревнования такого уровня в Казахстане проходят впервые.

Турнир проводится с 15 по 20 сентября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрал 160 спортсменов из 29 стран мира. Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов США.

В церемонии открытия принял участие министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов. В своем выступлении он отметил динамичное развитие настольного тенниса в стране и значение проведения крупных международных соревнований для дальнейшего роста этого вида спорта.

«Сегодня в Казахстане настольным теннисом занимаются более 260 тысяч человек, свыше 10 тысяч из них — профессиональные спортсмены. Наши игроки достойно представляют страну на международной арене, а Казахстан последовательно расширяет географию крупных спортивных событий. В 2024 году Астана впервые среди городов Центральной Азии приняла чемпионат Азии, а в 2027 году нашей стране предстоит провести чемпионат мира. Проведение турнира серии WTT Star Contender — еще один важный шаг в укреплении позиций Казахстана в мировом настольном теннисе. Для наших спортсменов это возможность на домашней площадке встретиться с сильнейшими игроками мира, получить ценный соревновательный опыт и повысить свое мастерство», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Министр также подчеркнул, что Казахстан открыт к дальнейшему развитию международного спортивного сотрудничества и готов создавать условия для проведения соревнований высокого уровня.

WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup входит в официальный календарь World Table Tennis. Международным правообладателем турнира выступает World Table Tennis под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Организацию соревнований в Казахстане осуществляет Nomad Table Tennis Academy при содействии Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В Астану прибыли ведущие представители мирового настольного тенниса. В числе участников — Ван Иди из Китая, Алексис Лебрен из Франции, Данг Цю и Дмитрий Овчаров из Германии, Дарко Йоргич из Словении, Сацуки Одо и Миу Хирано из Японии. Серебряный призер чемпионата мира 2015 года в одиночном разряде Фанг Бо выступит за Казахстан в составе Nomad Table Tennis Academy.

Казахстан на международной арене представляют ведущие отечественные спортсмены, в том числе Кирилл Герасименко, чемпион мира среди молодежи Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадырова.

Соревнования проходят в пяти дисциплинах: мужском и женском одиночных разрядах, мужском и женском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.

Ранее Казахстан уже получил значительный опыт проведения крупнейших международных соревнований по настольному теннису. В 2024 году Астана приняла чемпионат Азии, став первым городом Центральной Азии, где состоялся турнир такого уровня. В 2027 году Казахстан примет чемпионат мира по настольному теннису.