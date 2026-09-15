В Актобе пройдут V летние игры сельских подростков, которые объединят юных спортсменов из сельской местности. Республиканские соревнования состоятся с 16 по 23 сентября и соберут около 2 500 участников из 17 областей страны.

Летние игры сельских подростков — одно из значимых спортивных мероприятий, направленных на широкое вовлечение сельской молодежи в спорт, развитие массового спорта и выявление талантливых спортсменов в регионах. Проект дает юным спортсменам из сельской местности возможность проявить себя на республиканском уровне и способствует формированию спортивного резерва страны.

Сегодня Министерство уделяет особое внимание созданию доступных условий для занятий спортом в сельской местности. В 2025 году в стране было введено в эксплуатацию 147 спортивных объектов, из них 107 — в сельской местности. Эта работа продолжится и в текущем году. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 121 новый спортивный объект.

В целом по республике функционируют более 26 тысяч спортивных объектов. Одной из ключевых задач в развитии спортивной инфраструктуры остается создание равных возможностей для занятий спортом как для жителей городов, так и сельской местности. Это особенно важно для привлечения детей и подростков к занятиям спортом и укрепления спортивного резерва в регионах.

Развитие инфраструктуры положительно влияет и на показатели массового спорта. Сегодня в Казахстане более 8,5 миллиона человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. В соответствии с поручением Главы государства к 2029 году этот показатель планируется довести до 50%.

V летние игры сельских подростков также внесут вклад в реализацию этих задач, способствуя популяризации спорта среди молодежи, формированию здорового образа жизни и выявлению новых спортивных талантов в сельской местности.

В программу соревнований включены 10 видов спорта: асық ату, баскетбол 3×3, волейбол, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, настольный теннис и футзал.

В течение почти недели юные спортсмены будут определять сильнейших, получать опыт выступлений на республиканском уровне и совершенствовать свое спортивное мастерство.