Вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией Комплексного плана развития туризма в регионе, ходом проекта аэропорта «Кендірлі», развитием туристской инфраструктуры, а также природными и сакральными объектами.

В ходе поездки были рассмотрены ключевые направления развития туристской отрасли Мангистауской области, включая повышение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, расширение туристских маршрутов и создание условий для роста внутреннего и въездного туризма.

В рамках визита вице-министр посетил территорию аэропорта «Кендірлі», где ознакомился с реализацией проекта и перспективами его влияния на повышение транспортной доступности региона и дальнейшее развитие туристского потока.

Особое внимание было уделено сакральному наследию Мангистау. Мирас Тулебаев посетил подземные мечети Шопан ата и Бекет ата, визит-центр Сартас, а также сакральные комплексы Шақпақ ата и Сұлтан үпі.

Пять сакральных комплексов Мангистау — Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата и Сұлтан үпі — входят в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Скальные мечети и связанные с ними сакральные места Мангистау», включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2026 года.

Также вице-министр ознакомился с туристским потенциалом урочища Бозжыра — одной из ключевых природных достопримечательностей региона. Отдельное внимание было уделено объектам туристской инфраструктуры: санаторно-оздоровительному комплексу «Нұр» и Omir Glamping, где были представлены возможности размещения и организации отдыха для туристов.

Кроме того, Мирас Тулебаев посетил село Шайыр, где принял участие в качестве почетного гостя в мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею аула. В ходе посещения был отмечен потенциал Шайыра для развития этно- и экотуризма, в том числе за счет природных ландшафтов, традиционной культуры и возможностей для формирования новых туристских маршрутов.

Реализация Комплексного плана развития туризма, развитие новых туристских локаций и инфраструктурных проектов создают условия для увеличения туристского потока, расширения географии путешествий и укрепления Мангистауской области как одного из ключевых туристских регионов Казахстана.