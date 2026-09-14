Ербол Мырзабосынов вручил ведомственные награды представителям спортивной отрасли, которые вносят значительный вклад в развитие профессионального и детско-юношеского спорта, популяризацию физической активности и формирование современной спортивной инфраструктуры.

Алмаз Альсенов награжден нагрудным знаком «Спорт саласының үздігі» за вклад в развитие спортивной отрасли и значимые достижения.

Алмаз Альсенов последовательно поддерживает развитие спорта в Казахстане и реализует проекты, направленные на создание новых возможностей для подрастающего поколения. В 2026 году он выступил инициатором запуска в Казахстане PSG Academy — академии французского футбольного клуба Paris Saint-Germain. Объем инвестиций в запуск проекта оценивается в 7 млн долларов.

Академия ориентирована на развитие детско-юношеского футбола, подготовку юных спортсменов по международным стандартам и создание условий для их дальнейшего профессионального роста. В первый сезон планируется привлечь около 300 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Кроме того, Алмаз Альсенов активно участвует в развитии отечественного дзюдо. Он является учредителем профессионального клуба JENYS и принимает участие в международном продвижении этого вида спорта. В частности, он является советником президента Международной федерации дзюдо, а также участвует в развитии международных партнерств и повышении привлекательности дзюдо.

Тимур Тұрсымбаев, генеральный директор первого профессионального клуба по дзюдо «Жеңіс», президент Федерации дзюдо Карагандинской области, директор — член Исполнительного комитета Азиатского союза дзюдо (Judo Union of Asia, JUA), награжден нагрудным знаком «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін».

Тимур Тұрсымбаев на протяжении многих лет активно работает над развитием дзюдо на региональном и республиканском уровнях. Он возглавляет Федерацию дзюдо Карагандинской области и профессиональный клуб «Жеңіс», деятельность которого направлена на поддержку спортсменов, развитие спортивного резерва и повышение популярности дзюдо.

Важным направлением его работы является поддержка молодых спортсменов и расширение возможностей для занятий дзюдо. Клуб «Жеңіс» также участвует в совместных инициативах по развитию школьного и детско-юношеского дзюдо. В частности, клуб стал одним из участников проекта по созданию специализированных залов дзюдо в школах, реализуемого при участии Министерства туризма и спорта, Министерства просвещения и Международной федерации дзюдо.

Ведомственные награды стали признанием профессионального вклада и многолетней работы, направленной на развитие отечественного спорта, поддержку спортсменов, подготовку нового поколения спортсменов и расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом.