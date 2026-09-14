ЕРБОЛ МЫРЗАБОСЫНОВ ОБСУДИЛ ПОДГОТОВКУ К ОТКРЫТИЮ PSG ACADEMY KAZAKHSTAN

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с техническим директором международной сети PSG Academy Бенжаменом Ури.

Стороны обсудили подготовку к открытию PSG Academy Kazakhstan в Астане, развитие детско-юношеского футбола, повышение квалификации отечественных тренеров и внедрение современных международных методик подготовки юных игроков.

В настоящее время проект находится на этапе организационной и технической подготовки. Уже сформированы техническое руководство и тренерский состав академии. Казахстанские специалисты будут работать по единой методологии PSG Academy и получать постоянную методическую поддержку со стороны технических экспертов французского клуба.

Бенжамен Ури, работающий в системе PSG Academy на протяжении 17 лет, прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Он провел теоретическое обучение и практические занятия, посвященные методике подготовки детей и организации тренировочного процесса.

Представитель PSG Academy высоко оценил профессиональный уровень казахстанских специалистов. Он также отметил развитую спортивную инфраструктуру Астаны и высокую доступность городских площадок для массовых занятий спортом.

В ходе встречи министр подчеркнул значимость системного развития детско-юношеского футбола, подготовки квалифицированных тренеров и создания условий для спортивного и личностного роста детей.

Первый учебно-тренировочный центр PSG Academy Kazakhstan разместится в спортивном комплексе Air Arena в Астане. Крытое футбольное поле, соответствующее требованиям FIFA, позволит проводить занятия в течение всего года независимо от погодных условий.

На первом этапе академия планирует принять около 300 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 14 лет. Занятия будут проводиться с учетом возраста и уровня подготовки воспитанников по официальной программе PSG Academy. В дальнейшем рассматривается возможность открытия центров и в других регионах страны.

Бенжамен Ури отметил значительный потенциал Казахстана в развитии детско-юношеского футбола.

«Имеющаяся спортивная база, квалифицированные специалисты и растущий интерес детей к футболу создают хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления позиций страны в азиатском футболе», - отметил он.

Он также отметил вклад основателя PSG Academy Kazakhstan Алмаса Альсенова в реализацию проекта.

Казахстан стал 24-й страной, присоединившейся к международной сети PSG Academy. Академия, основанная в 2005 году, сегодня объединяет более 200 учебно-тренировочных центров. Ежегодно в них занимаются свыше 50 тысяч юных футболистов.

О дате начала работы PSG Academy Kazakhstan, условиях приема и порядке регистрации будет сообщено дополнительно после завершения всех подготовительных процедур.