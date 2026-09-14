19 сентября 2026 года в Центральном городском парке Астаны пройдет массовый забег «Туризм — дело каждого» по историческому центру столицы. Мероприятие станет одним из ключевых событий Kazakhstan Travel Forum 2026, на который соберутся гости из разных стран.

Забег объединит порядка 700 бегунов разных уровней подготовки — как опытных спортсменов, так и любителей без специальной физической подготовки. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 5 км. Трасса проложена по самым атмосферным и живописным местам правого берега — среди архитектурных памятников, зеленых аллей и знаковых локаций, которые отражают уникальный облик города.

Каждому зарегистрированному участнику будет вручен стартовый пакет, включающий персональный номерной знак, фирменную бутылку для воды и памятную юбилейную медаль «Туристік Қамқор». Приятным сюрпризом для любителей активного отдыха станет розыгрыш ценных призов от партнеров форума, среди которых путешествие во Вьетнам, авиабилеты в Стамбул и отдых в отеле Rixos Borovoe.

«Мы стремимся показать, как активный отдых объединяет людей и способствует продвижению внутреннего туризма страны», — отметила Председатель КФ «Туристік Қамқор» Инна Рей.

Спортивная инициатива станет важным элементом программы форума, способствуя продвижению активного и событийного туризма в Казахстане.

Регистрация открыта на официальной странице мероприятия:

www.travelforum.kz/marathon

Количество мест ограничено.