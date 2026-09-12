Глава ведомства пообщался со спортсменами и тренерами и пожелал им успешного выступления на главном континентальном старте. В ближайшее время команды отправятся в Японию, где присоединятся к основной части казахстанской делегации.

На сегодняшний день порядка 80% казахстанской делегации уже находятся в Японии. В этом году в систему подготовки национальной команды был внедрен новый подход: значительная часть заключительных учебно-тренировочных сборов проводится непосредственно в стране проведения Азиатских игр.

Такое решение принято для того, чтобы спортсмены заблаговременно прошли акклиматизацию, адаптировались к часовому поясу, климатическим условиям и особенностям соревновательной среды. На месте также проводится тестирование готовности спортсменов и корректировка тренировочных нагрузок перед стартами.

«Азиатские игры — одно из главных спортивных событий года и важный старт для всей нашей страны. Основная часть команды уже находится в Японии и проходит заключительный этап подготовки. Мы постарались создать условия, чтобы спортсмены заранее адаптировались к климату, часовому поясу и подошли к своим стартам в оптимальной форме. За каждым из вас стоят годы упорных тренировок, труд тренеров и поддержка миллионов казахстанцев. Желаю уверенности в своих силах, удачи и высоких результатов», — сказал Ербол Мырзабосынов.

В ходе встречи также были объявлены спортсмены, которые представят Казахстан на параде атлетов во время церемонии открытия Игр. Ими стали олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов и представительница национальной команды по настольному теннису Сарвиноз Миркадирова.

Министр подчеркнул, что государством созданы необходимые условия для качественной подготовки сборной, а на завершающем этапе особое внимание уделяется состоянию спортсменов, восстановлению и их готовности непосредственно к соревновательным дням.

XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японской префектуре Аичи и городе Нагоя. Ожидается участие около 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии. В рамках соревнований будет разыграно 469 комплектов медалей.