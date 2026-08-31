В этом году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

В состязаниях примут участие около 3000 спортсменов из более чем 100 стран. Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.

Казахстан представят на играх более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.

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