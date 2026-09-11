– Сейчас в этой сфере работает более 30 специальных учреждений. В Астане открылся Университет национального спорта. Мы рассчитываем, что этот вуз внесет решающий вклад в повышение профессионального уровня кадров в области спорта. Успешную деятельность начал и Центр национальных и конных видов спорта. Ежегодно в стране проводится более тысячи соревнований по қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге и другим видам спорта. На регулярной основе организуются Фестиваль национальных видов спорта, сельские игры «Ақ бидай», турнир «Қазақстан барысы». Самое главное, статус национальных видов спорта был законодательно приравнен к олимпийским видам. Сегодня авторитет казахского спорта высок как никогда, и это признает весь мир. Наши атлеты всегда среди лучших. Совсем недавно наша прославленная спортсменка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира по теннису. Это действительно выдающееся достижение. Я поздравил Елену Рыбакину, отметив ее трудолюбие, мастерство и высокий уровень личной культуры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что сегодняшние успехи отечественного спорта являются первыми результатами системной и последовательной работы Правительства и профильного министерства. Вместе с тем, по его словам, предстоит решить еще немало задач.

– В Казахстане проводится большое количество международных соревнований. В этом году в Астане успешно прошли «Игры будущего» – уникальный турнир, объединивший традиционный спорт и цифровые технологии. В следующем году столица примет сразу семь чемпионатов мира. Нам предстоит выполнить огромный объем работы, но все эти международные мероприятия крайне необходимы для укрепления авторитета и престижа нашей страны. А в 2029 году в Алматы пройдут X Зимние Азиатские игры. Все эти крупные турниры необходимо организовать на самом высоком уровне, – подчеркнул он.

В завершение своего выступления Президент отметил значимость побед спортсменов для вдохновления подрастающего поколения.

– Молодежь равняется на вас, и это не только большая честь, но и огромная ответственность. Одно дело – стать победителем, чемпионом, и совсем другое – быть для других примером, в полной мере достойным звания чемпиона. Очень важно развивать в молодых людях не только упорство, стойкость и выносливость, но и учить их воспитанности, культуре и дисциплине. Только так наша молодежь будет сильна и телом, и духом, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

t.me/aqorda_resmi