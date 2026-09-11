В данном контексте он отметил, что весь мир обращает взоры на тюркские народы, а также призвал объединить усилия в целях развития и продвижения данных соревнований.

– Казахстан всегда готов вносить свой вклад в это общее дело. Самое бесценное наследие, которое наши предки оставили двум братским народам, – это взаимное уважение и вечная дружба. Мы должны чтить эти мудрые заветы. Мы по праву являемся преемниками цивилизации Великой степи. Наши героические предки доверили нам бескрайние просторы. Они завещали нам свои традиции и духовные ценности. Наш общий долг – как зеницу ока беречь это драгоценное сокровище, чтобы передать его будущим поколениям. Эту священную миссию мы должны исполнить, сохраняя внутреннее достоинство, высокую культуру и этику, – сказал он.

Президент нашей страны заявил, что, будучи устремленной в будущее нацией с высокими целями и четкими планами, Казахстан поступательно движется вперед.

– Все мы, включая молодых людей, занимающихся национальными видами спорта, других спортсменов, государственных служащих и бизнесменов, врачей и учителей, студентов и ученых, рабочих и руководителей, военнослужащих и сотрудников различных органов, должны проявлять высокую культуру, сдержанность, внутреннее спокойствие, избегать пустословия и бахвальства. Только так мы сможем построить по-настоящему прогрессивное общество, – подчеркнул Глава государства.

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