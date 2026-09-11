Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении акцентировал внимание на вступление Казахстана в эпоху исторического подъема, отдельно остановившись на реализуемых реформах.

– Сплотив наши общие усилия, мы успешно реализуем масштабные реформы. Мы приняли Конституцию, которая стала ориентиром для всего народа, особенно для подрастающего поколения. Сформирован прочный фундамент Справедливого, Сильного, Прогрессивного и Чистого Казахстана. Таким образом, была открыта новая глава в летописи нашего государства. Конституция – это ориентир для нашего народа, исторический документ, заложивший основу для глубоких преобразований. Недавно состоялись выборы в Курултай. Депутатский корпус пополнили новаторски мыслящие, предприимчивые профессионалы, среди которых немало представителей молодежи. Назначен Вице-Президент. Приступил к работе обновленный состав Правительства. Сформирован Аппарат Совета Безопасности. Вскоре будет утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі. По согласованию с депутатами Курултая будут назначены судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Таким образом, основные государственные институты будут полностью обновлены. Данные меры являются неотъемлемым элементом реализуемых нами комплексных реформ. В октябре в соответствии с 46-й статьей Конституции я выступлю с Посланием народу Казахстана, в котором поставлю цели и задачи на предстоящий период, – сообщил Президент нашей страны.

Помимо этого, Глава государства остановился на масштабной работе, направленной на реализацию таких закрепленных в Конституции принципов деятельности государства, как укрепление здоровья нации и усиление человеческого капитала.

– За последние семь лет в стране было построено более 500 спортивных объектов, а еще целый ряд был отремонтирован. В прошлом году по моему поручению в Закон «О физической культуре и спорте» был внесен ряд изменений. Обновленный Закон придаст мощный импульс развитию отечественного спорта, что окажет большое положительное влияние и на национальные виды спорта. Наши дети обязательно должны заниматься спортом или физической культурой. Это залог нашего светлого будущего. Данная цель имеет общенациональное значение. Ведь страна, народ которой слаб духом и телом, никогда не сможет стать передовым и развитым государством, это аксиома. Именно поэтому объем средств, выделяемых на каждого воспитанника спортивных школ, увеличился почти вдвое: с 233 тысяч до 415 тысяч тенге. В прошлом году более 220 тысяч детей бесплатно посещали спортивные секции за счет государства. На эти цели было выделено 50 миллиардов тенге. Численность граждан, регулярно занимающихся физической культурой, превысила 8 миллионов человек. Это почти половина населения страны. С этой точки зрения нас можно назвать здоровой нацией. Однако это не повод для самоуспокоения, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

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