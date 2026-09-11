Глава государства наградил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников

На торжественном мероприятии, состоявшемся во Дворце Независимости, Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с ярким выступленим на Всемирных играх кочевников. По его словам, члены сборной продемонстрировали выдающееся мастерство и подтвердили высокий авторитет Казахстана в национальных видах спорта.

– В состязаниях со спортсменами из более чем 100 стран мира вы сумели высоко поднять небесно-голубой флаг нашей Родины, выступив как достойные представители нашего народа. С полной уверенностью могу заявить, что наша национальная команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников. Как Глава государства выражаю вам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан. Весь наш народ горячо поддерживал спортсменов, искренне сопереживал вам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что триумф нашей сборной в общем зачете на столь престижных состязаниях стал предметом гордости всей страны.

– По результатам Игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали, 32 из которых – золотые. Данный успех стал убедительным подтверждением сильного характера, подлинного величия духа и неоспоримой воли к победе нашего народа. Несомненно, важнейшая миссия спорта – это воспитание взаимного уважения и поддержки, а также укрепление дружбы между народами. Это грандиозное спортивное событие было организовано на высоком уровне, а его результаты были справедливыми. В этой связи хочу выразить признательность Президенту Кыргызской Республики, – обратился Глава государства.

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