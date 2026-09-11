Астанада UNICEF Charity Run қайырымдылық жүгіру марафоны өтеді
20 қыркүйекте елордадағы Ботаникалық бақта Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Балалар қоры (ЮНИСЕФ) ұйымдастыратын UNICEF Charity Run 2026 қайырымдылық жүгіру марафоны өтеді.
Іс-шара балаларды қолдауға және Қазақстанда инклюзивті қоғам қалыптастыруға бағытталған. Жүгіру барысында жиналған қаражаттың барлығы ЮНИСЕФ-тің осы бағыттағы бағдарламаларын қолдауға жұмсалады.
UNICEF Charity Run – әлемнің бірқатар ірі қалаларында өткізіліп келе жатқан қайырымдылық жүгіру дәстүрінің жалғасы. Астана биыл бұл халықаралық бастамаға алғаш рет қосылып отыр. Іс-шара балалар мен ересектерді, кәсіби спортшылар мен әуесқойларды, отбасылар мен қоғам өкілдерін ортақ мақсатқа біріктіреді.
Қатысушылар үшін 2, 5 және 10 шақырымдық үш қашықтық қарастырылған. 2 шақырымдық жүгіруге 7-15 жас аралығындағы балалар қатыса алады және олар үшін қатысу тегін. 5 және 10 шақырымдық қашықтықтарға 16 жастан асқан азаматтар қатысады. Балалар мен мүгедектігі бар адамдарды тіркеу ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы платформалары арқылы жүргізіледі.
Бағдарлама 20 қыркүйекте сағат 08:00-де басталады. 10 шақырымдық қашықтыққа жүгіру сағат 09:00-де, 5 шақырымдық жарыс 09:10-да, ал балалар арасындағы 2 шақырымдық жүгіру 09:15-те басталады. Балалар үшін сағат 08:30-дан 12:00-ге дейін арнайы ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылады.
Жүгіру жиынтықтары 18-19 қыркүйек күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін Qazaqstan жеңіл атлетика спорт кешенінде беріледі. Басқа қалалардан келген қатысушылар жиынтықтарын 20 қыркүйек күні сағат 07:00-ден 08:00-ге дейін ала алады.
Іс-шараны ҚР Туризм және спорт министрлігі, Астана қаласының әкімдігі, Спортты қолдау қоры және Қазақстандағы БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) бірлесіп ұйымдастырады. 5 және 10 шақырымдық қашықтықтарға тіркелу Freedom Ticketon платформасы арқылы жүргізіледі.