В Астане прошел совместный Туристский Форум Казахстана и Узбекистана

Сегодня в Астане состоялся Туристский Форум на тему «Узбекистан и Казахстан: стратегическое партнёрство и формирование новых туристских хабов».

Мероприятие объединило порядка 300 представителей профильных государственных органов, туристских компаний, авиаперевозчиков, гостиничного бизнеса, отраслевых ассоциаций и средств массовой информации двух стран для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества и продвижения единого туристского продукта Центральной Азии.

Основой для укрепления связей стал устойчивый рост взаимного туристского потока. По итогам 2025 года количество туристов из Узбекистана в Казахстане составило порядка 5,6 млн человек, а Узбекистан посетили около 2,9 млн казахстанцев. Росту показателей также способствует регулярное расширение транспортной логистики и запуск новых авиарейсов между городами Алматы, Ташкент, Самарканд, Атырау, Уральск, Костанай и Ургенч.

Пленарную сессию форума открыли приветственными выступлениями Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Б. Ибрагимов, Вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан М. Тулебаев и Вице-министр транспорта Республики Казахстан Т. Ластаев.

В своем выступлении Мирас Тулебаев подчеркнул необходимость позиционирования региона как единой дестинации:

«Сегодня международный турист все чаще хочет увидеть за одну поездку не одну страну, а целый регион. Именно поэтому нам важно вместе продвигать Казахстан и Узбекистан как часть единого и привлекательного путешествия по Центральной Азии. Наша задача — превратить наши преимущества в конкретные туристские продукты, удобные маршруты и сильное, узнаваемое предложение на мировом рынке».

Спикер также обозначил ключевые приоритеты совместной работы: создание трансграничных турмаршрутов по Великому Шелковому пути, транспортную интеграцию и упрощение погранично-визовых процедур для бесшовного перемещения путешественников.

В рамках панельной сессии, посвященной инвестициям, новым стандартам и проектам гостиничной инфраструктуры, выступил Председатель Правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Газизов. Он отметил динамичный рост гостиничного сектора Казахстана, где уже работает более 4,5 тысяч объектов размещения, и подчеркнул важность внедрения новых сервисных стандартов. Также было отмечено значение системной работы по привлечению международных брендов в туристскую инфраструктуру обеих стран, что позволит существенно повысить качество услуг и удовлетворить спрос растущего потока международных гостей.

Деловая программа форума продолжилась специализированными панельными сессиями. Участники обсудили расширение прямых авиарейсов с представителями Air Astana, Uzbekistan Airways, Centrum Air, FlyArystan и Vietjet Qazaqstan, вопросы гостиничной инфраструктуры, а также перспективы паломнического, духовного и оздоровительного туризма.

Программу события дополнили показ национальной одежды, презентации туристского потенциала регионов, B2B-встречи и официальный прием с культурной программой. Проведенный форум стал важным практическим шагом на пути к формированию сильного и узнаваемого туристского предложения Центральной Азии на мировом рынке.