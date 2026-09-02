Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на VI Всемирных играх кочевников

На VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Кыргызстане, сборная Казахстана завоевала две золотые медали в соревнованиях по аударыспақ (эр эңиш).

В весовой категории до 60 кг Нурталап Керим в финальной схватке одолел спортсмена из Кыргызстана и стал чемпионом соревнований.

В категории до 70 кг Сайлау Мухамеджан также встретился в финале с представителем Кыргызстана и одержал победу со счётом 2:1. Эти награды стали первыми золотыми медалями сборной Казахстана на нынешних Играх.

Аударыспақ — традиционный казахский национальный вид спорта, который требует от участников силы и ловкости, скорости и смелости при борьбе верхом на лошади. В настоящее время в Казахстане этим видом спорта на постоянной основе занимаются более 11,5 тысячи человек.