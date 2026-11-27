В рамках заседаний Совета учредителей и Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), проходящих в Астане, представители международного спортивного сообщества, прибывшие в Казахстан, посетили мировую премьеру национального балета «Томирис» в театре «Астана Опера».

Среди почётных гостей постановки, приуроченной к 35-летию Независимости Казахстана, были министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, министр культуры Эстонии Хейди Пурга, президент WADA Витольд Банька, генеральный директор агентства Оливье Ниггли, а также представители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и национальных антидопинговых организаций.

Двухактный балет, посвящённый жизненному пути сакской царицы Томирис, раскрывает такие ценности, как мужество, свобода, патриотизм и преданность родной земле. В постановке гармонично сочетаются классическое балетное искусство, элементы казахского национального танца, традиционные музыкальные мотивы и современная хореография.