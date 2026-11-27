Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в Астане провёл двусторонние встречи с членом Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), министром спорта Саудовской Аравии, принцем Абдулазизом бин Турки аль-Фейсалом Аль Саудом, а также членом Исполнительного комитета WADA, президентом Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмаром Де Восом.

Стороны обсудили перспективы укрепления международного спортивного сотрудничества, развитие конного спорта, подготовку спортсменов и тренеров, обмен опытом и проведение международных соревнований.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия между спортивными федерациями и образовательными организациями, реализации совместных проектов и укреплению партнёрских связей.

Ербол Мырзабосынов также пригласил саудовских спортсменов принять участие в чемпионатах мира по различным видам спорта, которые пройдут в Казахстане в 2027 году.