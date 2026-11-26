Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провёл в Астане ряд двусторонних встреч в рамках заседаний Совета учредителей и Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Министр встретился с президентом Международного союза велосипедистов (UCI) Давидом Лаппартьяном, президентом Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, министром спорта и искусств Республики Ботсвана Джейкобом Келебенгом, министром культуры Эстонии Хейди Пурга и министром молодёжи и спорта Украины Матвій Бідний.

Давид Лаппартьян, Фабио Азеведо, Джейкоб Келебенг и Хейди Пурга входят в Совет учредителей WADA. Министр молодёжи и спорта Украины Матвій Бідний является членом Исполнительного комитета WADA.

В ходе встреч стороны обсудили расширение международного сотрудничества в сфере спорта, усиление борьбы с допингом, продвижение принципов чистого спорта и реализацию совместных проектов.

На встрече с руководителем Международной федерации волейбола особое внимание уделили дальнейшему развитию волейбола в Казахстане, проведению крупных международных соревнований и повышению квалификации спортивных специалистов. С президентом UCI Давидом Лаппартьяном обсудили развитие велоспорта в стране, совершенствование системы подготовки казахстанских спортсменов и расширение международного сотрудничества.

Ербол Мырзабосынов рассказал зарубежным коллегам о работе по развитию спортивной инфраструктуры, подготовке квалифицированных специалистов и проведению международных соревнований в Казахстане. Также он пригласил иностранных спортсменов принять участие в чемпионатах мира, которые пройдут в Казахстане в 2027 году.

Представители зарубежных делегаций, в свою очередь, отметили высокий уровень организации заседаний WADA в Астане и поблагодарили казахстанскую сторону.