С 27 по 29 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане пройдут финалы мировой серии Гран-при по таеквондо и пара таеквондо.

Казахстан впервые примет финал Гран-при в этом виде спорта. В столице выступят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Азии. Они поборются за медали и рейтинговые очки, важные для отбора на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Астана примет финал после трёх этапов сезона, которые прошли в Риме, Муджу и Париже. По регламенту в финале Гран-при по таеквондо запланировано участие 128 спортсменов. Медали разыграют в восьми олимпийских весовых категориях. За победу в турнире категории G-10 спортсмены получат 100 рейтинговых очков, за серебро — 60, за бронзу — 36.

Среди участников финала — олимпийские чемпионы Парижа Пак Те Джун и Ким Ю Джин из Республики Корея и Ариан Салими из Ирана, а также олимпийский чемпион Токио Вито Делль’Акуила из Италии. В Астане выступит и чемпионка мира Мария Клара Пачеко из Бразилии, выигравшая в этом сезоне все три этапа серии.

Честь страны в престижном турнире будут защищать Батырхан Толеугали (-80 кг), Тамирлан Тлеулес (-58 кг), Мария Севостьянова (-57 кг) и Рита Бакишева (-49 кг). В этом сезоне Севостьянова завоевала бронзу на этапе в Париже.

Соревнования откроются 27 ноября финалом Гран-при по пара таеквондо. Ожидается участие около 70 спортсменов. Они разыграют медали в десяти весовых категориях спортивного класса K44. Очки, заработанные в Астане, важны для отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В мужской части турнира Казахстан представят Нышанбек Актлеуов (−58 кг), Айбек Жуманғали (−63 кг), Дінмұхаммед Асқар (−70 кг) и Нурлан Домбаев (−80 кг). В женской части выступят Милана Красавцева (−52 кг), Камиля Досмалова (−57 кг) и Марьям Салимгереева (−65 кг).