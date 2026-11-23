Президент Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмар Де Вос прибыл в Астану с официальным визитом для участия в заседаниях Совета учредителей и Совета Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Визит позволит укрепить сотрудничество Казахстана с международным конным сообществом, повысить потенциал страны в мировом конном спорте и определить новые направления партнёрства.

Сотрудничество с FEI — одно из стратегических направлений развития конного спорта в Казахстане. В последние годы страна последовательно расширяет международные связи, укрепляет институциональный потенциал национальной федерации и создаёт больше возможностей для участия спортсменов в международных соревнованиях.

Участие национальной команды в Азиатских играх после 12-летнего перерыва, проведение международных соревнований под эгидой FEI и запуск Евразийской лиги по конкуру стали важными этапами в развитии отечественного конного спорта.

В ходе визита стороны уделят особое внимание развитию дальнейшего сотрудничества, международной спортивной повестке, совершенствованию спортивной инфраструктуры, поддержке национальных федераций и расширению возможностей казахстанских спортсменов на международной арене.

Казахстан намерен придать новый импульс развитию конного спорта, опираясь на международное партнёрство, профессиональные стандарты и долгосрочную стратегию.