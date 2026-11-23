В Астану прибыл генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Неггли. С 22 по 27 ноября в столице проходят встречи и заседания руководящих органов агентства — Совета учредителей и Исполнительного комитета.

Участники обсудят реализацию Всемирного антидопингового кодекса, развитие системы защиты чистого спорта и дальнейшее международное сотрудничество. Совет учредителей — высший руководящий орган WADA, в который входят представители спортивного движения и государственных структур.

Казахстан впервые в Центральной Азии принимает мероприятия WADA такого уровня. Неггли возглавляет агентство с 2016 года.