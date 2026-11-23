В столицу прибывают участники заседаний Совета учредителей и Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Среди первых — Венеция Беннетт, независимый член Исполнительного комитета WADA и австралийский юрист, а также Райан Пини — председатель Совета спортсменов WADA и член Исполкома. Гостей торжественно встретил в аэропорту вице-министр министерства туризма и спорта Адлет Турганбаев.

В Астане пройдут два заседания руководящих органов WADA — Совета учредителей и Исполнительного комитета. Совет учредителей является высшим руководящим органом агентства. Он объединяет представителей спортивного движения и государственных органов и участвует в формировании глобальной политики в сфере борьбы с допингом.

На встречах представители международного сообщества обсудят развитие системы чистого спорта, реализацию Всемирного антидопингового кодекса и дальнейшее сотрудничество.

Напомним, заседания Совета учредителей и Исполнительного комитета WADA состоятся в Астане 22-27 ноября. Казахстан впервые принимает в Центральной Азии мероприятия такого уровня.