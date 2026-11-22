Ербол Мырзабосынов принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по дзюдо среди молодежи, который проходит в Ташкенте. Казахстанский дзюдоист Санжар Ерланулы, выступавший в весовой категории до 100 кг, завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира.

В финале Санжар победил представителя Японии Шокея Хирано. До этого он одолел немца Даниила Спиридонова, представителя Италии Франческо Маццона, в четвертьфинале — азербайджанского спортсмена Давуда Намазли, а в полуфинале — испанца Никиту Юданова.

Еще один представитель Казахстана Асқар Биржанов завоевал бронзовую медаль в этой весовой категории. В поединке за третье место он победил испанца Никиту Юданова. В ходе соревнований Асқар одолел спортсменов из Индии и Литвы, уступил в четвертьфинале японцу Шокею Хирано, а в утешительном поединке победил представителя России Владимира Досяка, получив возможность бороться за бронзу.

Санжар Ерланулы стал третьим казахстанским дзюдоистом в истории, выигравшим золото чемпионата мира среди молодежи в личных соревнованиях. Ранее чемпионами мира становились Елдос Сметов в 2010 году и Магжан Шамшадин в 2015 году. Таким образом, казахстанские дзюдоисты завоевали золото молодежного чемпионата мира после 11-летнего перерыва.

Отметим, что в 2024 году Санжар Ерланулы также выиграл золото чемпионата мира среди кадетов. В молодежном чемпионате мира в Ташкенте участвуют 594 спортсмена из 82 стран.