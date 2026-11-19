В Астане прошло расширенное заседание Комитета туристской отрасли Президиума НПП «Атамекен» с участием министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова и председателя Президиума НПП «Атамекен» Каната Шарлапаева. Представители государства и бизнеса обсудили развитие туристской инфраструктуры, привлечение инвестиций, въездной туризм и качество услуг.

Министр отметил, что за семь лет число внутренних туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения, почти удвоилось и в 2025 году достигло 8,66 млн человек. Объём инвестиций в отрасль за этот период вырос в 2,5 раза — с 502 млрд до 1,26 трлн тенге.

«Наша общая цель — создать благоприятные условия для бизнеса, развивать туристскую инфраструктуру и повышать качество услуг. Для нас важно слышать предпринимателей и совместно находить решения актуальных вопросов отрасли», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Подводя итоги летнего сезона 2026 года, министр отметил, что побережье Алаколя в области Жетісу и курортная зона Балхаш пользовались высоким спросом у отдыхающих. При подготовке к сезону в этих курортных зонах обновили инфраструктуру, отремонтировали дороги, улучшили транспортное сообщение и усилили меры безопасности.

Представители бизнеса выступили с предложениями по развитию отечественных гостиничных брендов, размещению туристских объектов в национальных парках и привлечению частных инвестиций. Они также обсудили продвижение туристских услуг Казахстана на зарубежных рынках. Отраслевые ассоциации подняли вопросы подготовки кадров, профессиональных стандартов, качества услуг и безопасности туристов.

По итогам заседания Министерство туризма и спорта, НПП «Атамекен» и профильные госорганы продолжат совместную работу над предложениями бизнеса.