Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что вознаграждение за золото Азиатских игр увеличили на 40 тысяч долларов за счёт внебюджетных средств.

«В этом году за счёт внебюджетных средств, привлечённых по линии федераций и Фонда развития спорта, мы увеличили вознаграждение чемпионам Азиатских игр до 50 тысяч долларов. Остальные призёры получат выплаты после завершения согласований с государственными органами и необходимых процедур с международными федерациями», — сказал министр.