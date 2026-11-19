Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Службе центральных коммуникаций оценил работу Федерации борьбы Казахстана.

«Завоевать золотую медаль за год или два очень сложно. В борьбе нужна системная работа. Я считаю, что федерация за короткий срок выстроила работу в регионах и взялась за создание Академии борьбы. На конгрессе в Астане президент федерации Еркин Окасов был избран в Бюро Объединённого мира борьбы (UWW). Это историческое событие для казахстанской борьбы. Радуют и результаты молодых спортсменов. В этом году они завоевали три золотые медали на чемпионате мира среди борцов до 23 лет и две золотые медали на чемпионате мира среди борцов до 17 лет. Это хороший резерв, который сможет конкурировать на мировой арене», — сказал министр.