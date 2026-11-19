Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Службе центральных коммуникаций прокомментировал ситуацию с Ясминой Токсанбаевой и рассказал о мерах поддержки спортсменки.

«Федерация лёгкой атлетики действительно обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Ясмины Токсанбаевой. Сейчас главное — не допустить повторения подобной ситуации. Сложно возложить вину на одного человека, ответственность лежит на всех. При этом важно поддерживать спортсменов. Впереди Олимпийские игры. Результат Ясмины на Азиатских играх позволяет ей претендовать на олимпийскую медаль. Поэтому федерация вручила ей ключи от квартиры, приобретённой за счёт внебюджетных средств. Кроме того, с учётом её предыдущих высоких результатов Ясмину представили к государственной награде. Наша главная цель — всесторонне поддерживать спортсменов», — сказал министр.