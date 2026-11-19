За девять месяцев 2026 года объём инвестиций в основной капитал в сфере туризма достиг 1 трлн 319 млрд тенге. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В первом полугодии гостиницы и другие объекты размещения обслужили около 5 млн человек — на 5% больше, чем за тот же период 2025 года. Объём оказанных услуг увеличился на 15% и достиг 173,7 млрд тенге. В сфере туризма заняты свыше 565 тыс. человек, или 6% от общей численности занятых в стране.

В 2026 году в регионах завершены 15 проектов туристской инфраструктуры общей стоимостью 19,5 млрд тенге. До конца года планируется завершить ещё 38 проектов на 159 млрд тенге. Кроме того, в 2025–2026 годах реализованы 64 инвестиционных проекта на 78 млрд тенге, благодаря которым создано около 2 тыс. постоянных рабочих мест.

В области Жетісу продолжаются берегоукрепительные работы на побережье Алаколя. Общая стоимость проекта составляет 17,8 млрд тенге. В 2025–2026 годах выделено 5,5 млрд тенге, ещё 10,5 млрд тенге предусмотрено из фонда инфраструктурного развития. В Алматинской области построены дороги к озеру Каинды и туристскому объекту «Город кочевников». В области Абай строится линия электропередачи «Алаколь – Коктал» стоимостью 7,9 млрд тенге. Её готовность составляет 95%.

По поручению Главы государства утверждены планы комплексного развития Щучинско-Боровской курортной зоны, Мангистауской туристской зоны и Алматинского горного кластера. Они предусматривают 293 мероприятия, из которых 61 выполнено, ещё 232 находятся в работе.

В этом году для туристских автобусов введён механизм «зелёного коридора», который упрощает пересечение государственной границы организованными туристскими группами. Для детей до 18 лет вход в национальные парки стал бесплатным. Срок долгосрочного пользования земельными участками в нацпарках увеличен с 25 до 49 лет. Это расширяет возможности инвесторов для долгосрочного планирования, строительства и эксплуатации туристских объектов.

За девять месяцев открыты 24 новых международных авиамаршрута. Сейчас международное авиасообщение налажено с 31 страной по 137 направлениям. В Кендерли, Зайсане и Катон-Карагае строятся три новых аэропорта.