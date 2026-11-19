С начала 2026 года казахстанские спортсмены завоевали на международных соревнованиях 341 медаль, в том числе 103 золотые, 106 серебряных и 132 бронзовые. На чемпионатах мира казахстанцы 43 раза поднимались на высшую ступень пьедестала, на чемпионатах Азии — 48 раз. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Одним из главных достижений года стала историческая победа мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпагах. Команда впервые выиграла чемпионат мира и возглавила мировой рейтинг. Казахстанские шпажисты также завоевали золото чемпионата Азии и Азиатских игр.

Теннисистка Елена Рыбакина в 2026 году стала первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема.

На XX летних Азиатских играх в японской Нагое казахстанские спортсмены завоевали 84 медали — 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых. Казахстан занял восьмое место в общекомандном зачёте среди 46 стран.

На V летних Пара Азиатских играх национальная сборная завоевала 50 медалей — 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые. По итогам Игр Казахстан занял девятое место в общекомандном зачёте.

Эти результаты подтверждают конкурентоспособность казахстанских спортсменов на международной арене и отражают потенциал отечественного спорта.