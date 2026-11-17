Состоялось очередное заседание комиссии при Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан по назначению руководителей региональных управлений спорта.

На заседании рассмотрели кандидатуру на должность руководителя управления физической культуры и спорта города Шымкента. По итогам обсуждения члены комиссии одобрили кандидатуру Каната Жолдыкараева.

Комиссия всесторонне изучила профессиональный опыт кандидата в сфере спорта, его управленческие навыки и подходы к развитию спорта в регионе.

Отметим, что кандидатов выдвигают местные исполнительные органы. Их назначение осуществляется после одобрения комиссией при Министерстве туризма и спорта РК.