Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился в столице с генеральным директором компании Nordic Condor Korea Су Сан Пилем. Стороны обсудили продвижение туристического потенциала Казахстана в Южной Корее, увеличение числа туристов, посещающих нашу страну, а также возможность открытия представительства Kazakh Tourism в Сеуле.

В ходе встречи глава Nordic Condor Korea выразил заинтересованность в развитии туристического сотрудничества с Казахстаном. Ранее компания в основном организовывала туристические поездки в страны Европы. Теперь, изучив рынок, она намерена представить Казахстан корейским путешественникам как новое туристическое направление. В этих целях глава компании предложил открыть в Сеуле представительство Kazakh Tourism.

Ербол Мырзабосынов отметил, что Республика Корея является одним из важных туристических рынков для Казахстана. Он также подчеркнул, что наша страна может предложить корейским путешественникам живописную природу, историко-культурное наследие, достопримечательности Алматы и Астаны, а также возможности горного туризма.

«Наша цель — широко представить туристический потенциал Казахстана, укрепить связи с корейскими туроператорами и увеличить число туристов, посещающих нашу страну. Поэтому мы готовы наладить сотрудничество с компанией Nordic Condor Korea», — сказал министр.

По данным Пограничной службы КНБ РК, в 2025 году Казахстан посетили 50,9 тыс. граждан Республики Корея. За первые девять месяцев 2026 года этот показатель достиг 50 292 человек.

По итогам встречи стороны договорились совместно проработать конкретные направления сотрудничества, порядок работы представительства и условия его финансирования. В случае реализации проекта открытие представительства и его повседневная деятельность не потребуют дополнительных бюджетных средств.

Справочно: Nordic Condor Korea — корейская компания с многолетним опытом работы на международном туристическом рынке. Ранее она в основном организовывала туристические поездки в страны Европы. Теперь компания намерена развивать Казахстан как новое туристическое направление для корейских путешественников.