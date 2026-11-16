Адилет Турганбаев назначен вице-министром туризма и спорта РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Турганбаев Адилет Ерболатович назначен на должность вице-министра туризма и спорта.

Родился в 1988 году в Павлодарской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Национальный университет Сингапура.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

2010-2011 гг. — менеджер Акционерного общества «Фонд духовного развития народов Казахстана».

2011-2012 гг. — эксперт управления международного сотрудничества Департамента финансов и организационно-правовой работы Министерства культуры РК.

2012-2019 гг. — эксперт, главный эксперт, руководитель управления международного сотрудничества Министерства культуры и спорта РК.

2019-2023 гг. — главный консультант, главный инспектор Отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

2023 г. — главный менеджер КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».

2024-2025 гг. — заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.

С 2025 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта.