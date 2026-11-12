ЕРБОЛ МЫРЗАБОСЫНОВ НАГРАДИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАЕКВОНДО

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов принял руководство и сотрудников Казахстанской федерации таеквондо (WT), а также руководителей региональных федераций.

В ходе встречи министр поблагодарил представителей Федерации за вклад в развитие отечественного таеквондо, поддержку спортсменов и работу в регионах. Он также отметил важность сотрудничества министерства с Федерацией и системной деятельности региональных организаций.

За вклад в развитие таеквондо нагрудным знаком «Спорт саласының үздігі» были награждены президент Федерации Кудрат Шамиев, генеральный секретарь Арал Садыков, вице-президент по финансовым вопросам Алмас Аширбеков, вице-президент по международным отношениям Надежда Хамитова, вице-президент по административному управлению Айзат Карашашев и вице-президент по спорту Султан Касымов.

Награды также получили сотрудник Федерации Динара Кабдулова, врач национальной сборной Ахмет Гасанов, президент Федерации таеквондо города Алматы Шухрад Шардинов и президент Федерации таеквондо Акмолинской области Николай Боровинский.